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14 минут назад

Эксперты Russian Creative Awards выберут лучшие креативные проекты

Lenta.ru

Экспертный совет Russian Creative Awards до 3 ноября оценит заявки 100 лидеров креативных индустрий в десяти номинациях. Шорт-лист из 50 финалистов появится на сайте премии 10 ноября.

Эксперты Russian Creative Awards выберут лучшие креативные проекты
Фото: © "ВКонтакте" / Russian Creative Awards© "ВКонтакте" / Russian Creative Awards

В экспертный совет вошли ведущие профессионалы и лидеры российского креативного бизнеса, представители общественных и образовательных учреждений.

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Каждый член экспертного совета оценит около 30 заявок по десятибалльной шкале, основываясь на следующих критериях: достижения, масштаб и охват, а также информационная открытость.

«Для нас большая честь, что специалисты такого уровня будут оценивать конкурсные заявки. Их достижения и профессионализм обеспечат проведение объективной независимой экспертизы проектов конкурса. В этом году мы видим очень высокий уровень заявок, так что экспертам предстоит непростая задача – выбрать 50 самых сильных проектов», — рассказывает руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» и Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Эксперт премии Сусанна Альперина рассказала о своих ожиданиях от кандидатов.

«Я жду от потенциальных номинантов не просто творчества и новых идей, но и умения адаптировать свои таланты к сегодняшней реальности, а также попытки спрогнозировать будущее. По поводу последнего — визионерский взгляд всегда отличает настоящее творчество. Вижу, знаю и наблюдаю, какой прогресс сделан в области креативных индустрий за этот год, несмотря на то, что сейчас переживают творцы вместе со всей страной. Сегодня премия нужна, в первую очередь, как поддержка талантливым и прогрессивным начинаниям, и хочу сказать спасибо всей команде, которая этим занимается – от издания, которое я представляю и от себя лично», — отмечает программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и фестиваля стриминговых сервисов Originals+ Сусанна Альперина.

Имена лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут известны на торжественной церемонии награждения 1 декабря в московском концертном зале «Зарядье». На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратится в настоящий пантеон для новых героев креативных индустрий.

Общество,Сусанна Альперина,Марина Абрамова,
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