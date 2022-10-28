Эксперты Russian Creative Awards выберут лучшие креативные проекты

«Я жду от потенциальных номинантов не просто творчества и новых идей, но и умения адаптировать свои таланты к сегодняшней реальности, а также попытки спрогнозировать будущее. По поводу последнего — визионерский взгляд всегда отличает настоящее творчество. Вижу, знаю и наблюдаю, какой прогресс сделан в области креативных индустрий за этот год, несмотря на то, что сейчас переживают творцы вместе со всей страной. Сегодня премия нужна, в первую очередь, как поддержка талантливым и прогрессивным начинаниям, и хочу сказать спасибо всей команде, которая этим занимается – от издания, которое я представляю и от себя лично», — отмечает программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и фестиваля стриминговых сервисов Originals+ Сусанна Альперина.