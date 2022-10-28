Эксперты Russian Creative Awards выберут лучшие креативные проекты

Экспертный совет Russian Creative Awards до 3 ноября оценит заявки 100 лидеров креативных индустрий в десяти номинациях. Шорт-лист из 50 финалистов появится на сайте премии 10 ноября.
В экспертный совет вошли ведущие профессионалы и лидеры российского креативного бизнеса, представители общественных и образовательных учреждений.
Каждый член экспертного совета оценит около 30 заявок по десятибалльной шкале, основываясь на следующих критериях: достижения, масштаб и охват, а также информационная открытость.
«Для нас большая честь, что специалисты такого уровня будут оценивать конкурсные заявки. Их достижения и профессионализм обеспечат проведение объективной независимой экспертизы проектов конкурса. В этом году мы видим очень высокий уровень заявок, так что экспертам предстоит непростая задача – выбрать 50 самых сильных проектов», — рассказывает руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» и Russian Creative Awards Марина Абрамова.
Эксперт премии Сусанна Альперина рассказала о своих ожиданиях от кандидатов.
«Я жду от потенциальных номинантов не просто творчества и новых идей, но и умения адаптировать свои таланты к сегодняшней реальности, а также попытки спрогнозировать будущее. По поводу последнего — визионерский взгляд всегда отличает настоящее творчество. Вижу, знаю и наблюдаю, какой прогресс сделан в области креативных индустрий за этот год, несмотря на то, что сейчас переживают творцы вместе со всей страной. Сегодня премия нужна, в первую очередь, как поддержка талантливым и прогрессивным начинаниям, и хочу сказать спасибо всей команде, которая этим занимается – от издания, которое я представляю и от себя лично», — отмечает программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и фестиваля стриминговых сервисов Originals+ Сусанна Альперина.
Имена лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут известны на торжественной церемонии награждения 1 декабря в московском концертном зале «Зарядье». На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратится в настоящий пантеон для новых героев креативных индустрий.