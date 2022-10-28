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32 минуты назад

В РПЦ отреагировали на продажу товаров для Хэллоуина в Петербурге

News.ru

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил NEWS.ru, что праздник Хэллоуин не оскорбляет чувства верующих, однако всегда был скорее средством обогащения бизнеса. По его словам, со временем полки с атрибутикой Хэллоуина окажутся невостребованными.

В РПЦ отреагировали на продажу товаров для Хэллоуина в Петербурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Думаю, что этот праздник обанкротился, уже не вызывает никаких симпатий и интереса, его история подходит к концу, — подчеркнул Кипшидзе.

Он предположил, что потребность в народных праздниках, но связывать их с нечистой силой совершенно необязательно. По его мнению, сама мысль о заигрываниях с нечистью чужда российской духовной культуре и не вполне уместна для общества.

Поводом для комментария стал случай в одном из магазинов Санкт-Петербурга, покупательница которого увидела оформленную к Хэллоуину витрину и потребовала убрать ее, усмотрев в декорациях сатанинский культ и нарушение её личных прав. Она пригрозила продавцам заявлением в прокуратуру и уголовным делом за оскорбление чувств верующих.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил предложение об отмене празднования Хэллоуина в школах и детских садах. По его мнению, этот праздник негативно отражается на детях, и потребность в отмене празднования назрела давно.

Психологи давно говорят об отмене Хэллоуина. По их наблюдениям, после того, как дети надевают яркие демонические костюмы, после чего выполняют демонические обряды, наступает эмоциональное возбуждение и их психика нарушается. Праздник оказывает сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников, особенно на младших школьников и подростков, подытоживают психологи.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,Виталий Милонов,РПЦ,Госдума,
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