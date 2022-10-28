В РПЦ отреагировали на продажу товаров для Хэллоуина в Петербурге

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил NEWS.ru, что праздник Хэллоуин не оскорбляет чувства верующих, однако всегда был скорее средством обогащения бизнеса. По его словам, со временем полки с атрибутикой Хэллоуина окажутся невостребованными.

Думаю, что этот праздник обанкротился, уже не вызывает никаких симпатий и интереса, его история подходит к концу, — подчеркнул Кипшидзе.

Он предположил, что потребность в народных праздниках, но связывать их с нечистой силой совершенно необязательно. По его мнению, сама мысль о заигрываниях с нечистью чужда российской духовной культуре и не вполне уместна для общества.

Поводом для комментария стал случай в одном из магазинов Санкт-Петербурга, покупательница которого увидела оформленную к Хэллоуину витрину и потребовала убрать ее, усмотрев в декорациях сатанинский культ и нарушение её личных прав. Она пригрозила продавцам заявлением в прокуратуру и уголовным делом за оскорбление чувств верующих.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил предложение об отмене празднования Хэллоуина в школах и детских садах. По его мнению, этот праздник негативно отражается на детях, и потребность в отмене празднования назрела давно.