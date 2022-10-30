Завхоз, уборщица, снабженец и другие — как называются эти должности по-новому

В мире все постоянно меняется, и эти изменения непременно находят отражения в языке. Это в полной мере касается и сферы труда.

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«Рамблер» рассказывает, какие профессии и должности сейчас стали называться по-другому.

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Список новых профессий и их прежние варианты

Агент по снабжению, менеджер по материально-техническому снабжению — снабженец.

Андеррайтер — сотрудник страховой компании.

Ассистент или кофе-леди — секретарь.

Байер — специалист по закупкам.

Бэби-ситтер — няня.

Дизайнер — оформитель.

Дилер, дистрибьютор — торговец.

Имиджмейкер или стилист — парикмахер.

Клинер — уборщик, уборщица.

Копирайтер — автор текстов.

Логист — организатор грузоперевозок.

Мерчандайзер — специалист по выкладке товара, торговый представитель.

Нейл-мастер или мастер ногтевого сервиса — маникюрщица.

Оператор склада, оператор логистической площадки — грузчик.

Офис-менеджер — завхоз.

Прачка — машинист по стирке и ремонту одежды.

Ресепшионист — секретарь.

Сметчик — инженер-сметчик или инженер по сметной работе.

Супервайзер — куратор, контролер.

Тьютор —наставник, репетитор, преподаватель.

Эйчар — сотрудник отдела кадров.

Почему нужно знать, как профессии называются по-новому

В первую очередь это нужно тем, кто планирует искать работу. Вы должны идти в ногу со временем, а не отставать от него. И если вы знаете, что ваша профессия теперь может называться по-другому, значит запрос для поиска нужно формулировать соответственно. Так, вы расширите зону поиска и быстрее найдете подходящий вариант. Также новые названия нужно знать тем, кто составляет свое резюме, пишите правильно — и отклики от работодателей не заставят себя ждать.

Почему не нужно бояться заимствованных слов

Борцы за чистоту русского языка всегда очень негативно относятся к заимствованиям. Свой негатив они объясняют тем, что язык от этого становится беднее, а люди — глупее. В качестве решения они предлагают придумывать русские аналоги иностранных слов. Причем споры идут не одно столетие. Тем не менее ногомяч и мокроступы не смогли заменить собой футбол и галоши. Люди сделали свой выбор, а русский язык никуда при этом не исчез.

Не меняются только мертвые языки, и, если появляются новые слова, их нужно как можно скорее делать своими. Причем в русском языке есть для этих целей все инструменты. Например, склонение. Если иностранное слово прекрасно изменяется по падежам, значит оно отлично вписалось в русский язык. Например, вызвать клинера, договориться с клинером, заплатить клинеру. Еще один признак того, что иностранное стало русским — производные слова. Например, компания, которая предоставляет услуги клинеров, называется клининговой. Не говоря уже о том, что прежде чем обратиться в ту или иную фирму, мы гуглим отзывы.