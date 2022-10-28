Во Владивостоке проголосовали за установку памятника Сталину

За установку памятника проголосовали шесть членов Совета, против выступили трое. Еще два члена Совета воздержались. Отмечается, что Совет собрался в связи с обращением местного отделения "Союза советских офицеров" России, которое поступило в Думу города Владивостока еще в мае. Планируется, что создание памятника или бюста будет осуществлено только на внебюджетные средства. Место размещения, как пишут местные СМИ, определит управление архитектуры и городской среды Владивостока.