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37 минут назад

Во Владивостоке проголосовали за установку памятника Сталину

Газета.Ru

Совет по культуре при главе Владивостока проголосовал за установку памятника бывшему председателю Совета министров СССР Иосифу Сталину. Об этом пишет Telegram-канал PrimaMedia.Приморье.

Во Владивостоке проголосовали за установку памятника Сталину
Фото: WikimediaWikimedia

За установку памятника проголосовали шесть членов Совета, против выступили трое. Еще два члена Совета воздержались. Отмечается, что Совет собрался в связи с обращением местного отделения "Союза советских офицеров" России, которое поступило в Думу города Владивостока еще в мае. Планируется, что создание памятника или бюста будет осуществлено только на внебюджетные средства. Место размещения, как пишут местные СМИ, определит управление архитектуры и городской среды Владивостока.

Ранее сообщалось, что около 64% жителей Украины негативно относятся к Сталину. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, 23% украинцев нейтрально воспринимают экс-вождя Советского Союза, а 5% относятся к нему позитивно.

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