Во Владивостоке проголосовали за установку памятника Сталину

Совет по культуре при главе Владивостока проголосовал за установку памятника бывшему председателю Совета министров СССР Иосифу Сталину. Об этом пишет Telegram-канал PrimaMedia.Приморье.
За установку памятника проголосовали шесть членов Совета, против выступили трое. Еще два члена Совета воздержались. Отмечается, что Совет собрался в связи с обращением местного отделения "Союза советских офицеров" России, которое поступило в Думу города Владивостока еще в мае. Планируется, что создание памятника или бюста будет осуществлено только на внебюджетные средства. Место размещения, как пишут местные СМИ, определит управление архитектуры и городской среды Владивостока.
Ранее сообщалось, что около 64% жителей Украины негативно относятся к Сталину. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, 23% украинцев нейтрально воспринимают экс-вождя Советского Союза, а 5% относятся к нему позитивно.