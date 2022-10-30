Невролог назвал неочевидные симптомы инсульта

Врач-невролог, заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра Виталий Акимов перечислил симптомы инсульта, среди которых есть и неочевидные.

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Медик сообщил, что зачастую симптомы инсульта появляются и исчезают через несколько минут, и тогда пациент не предпринимает никаких мер. В частности, это может быть транзиторная ишемическая атака, которая в несколько раз повышает риск возникновения инсульта.

По словам Акимова, иногда пациенты не придают значения неврологическим симптомам инсульта: асимметрия лица, слабость в руках и ногах на одной стороне, нарушение функций речи и ухудшение зрения.

Также невролог посоветовал не игнорировать внезапные обмороки, предобморочные состояния со слабостью и потемнением в глазах, потому что это может указывать на нарушение сердечного ритма, что впоследствии рискует обернуться инсультом.

Самый неочевидный симптом, на который часто не обращают внимания, — нарушение дыхания во время сна, отметил невролог в беседе с изданием «Известия».