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29 минут назад

Россиянам напомнили о длинных выходных

Елена Прошина

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила, что на следующей неделе россиян ждут длинные выходные в связи с праздничными днями. Об этом она рассказала РИА Новости.

Россиянам напомнили про длинные выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот день в стране является официальным нерабочим. В этом году он выпадает на пятницу и совпадает с выходными, поэтому россиян ждут три выходных дня. Рабочими станут дни с 31 октября по 3 ноября.

«Первая рабочая неделя ноября для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», - сказала Нечаева.

При этом она напомнила, что, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя. Также она добавила, что привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день в большинстве случаев можно только с его согласия. За это работник может получить оплату в двойном размере.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящих выходных москвичей ждет переменчивая погода – ясная и солнечная в субботу и дождливая в воскресенье. Температура воздуха составит от 5 до 8 градусов тепла.

Общество,Татьяна Нечаева,Роман Вильфанд,
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