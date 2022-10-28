Пока вы спали: гибель чеченских бойцов под Херсоном и миллион киевлян без света

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Кадыров заявил о гибели 23 бойцов в Херсонской области

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В результате артобстрела в Херсонской области погибло 23 бойца одного из чеченских подразделений, еще 58 ранено. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помощь. «На похороны погибшего в зоне СВО бойца мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство. Раненые получают три миллиона. Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку», - заявил Рамзан Кадыров.

Центробанк увидели риски ускорения инфляции

Эксперты Банка РФ среди рисков повышения инфляции назвали перекладывание россиянами денег на короткие вклады и текущие счета, что свидетельствует о росте потребления, также рост цен могут усилить бюджетные расходы и кредитование населения. Об этом со ссылкой на бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды» пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что инфляция способна расти примерно на 0,01–0,08 п.п. в неделю и достигнуть к концу года 15–17%. Для сдерживания роста цен ЦБ может приостановить снижение ключевой ставки и сохранить ее на уровне 7,5%.

Молдавия обвинила «Газпром» в нарушении контракта

Власти Молдавии считают, что российская компания «Газпром», сокращая поставки газа в республику, нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт, и намерены обратиться в арбитражный суд. Об этом заявил в эфире телеканала TV8 вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, пишет ТАСС.

При этом он заметил, что Кишинев заинтересован в сохранении контракта с «Газпромом», и заверил, что Молдавия без газа не останется, даже если будут полностью прекращены поставки из России. По словам Спыну, молдавский «Энергоком» почти каждый день покупает газ на рынке, чтобы пополнить резервы.

Около миллиона киевлян остались без света

Около миллиона жителей столицы Украины остались без электроэнергии после российских ударов и повреждения энергооборудования, также нормально не могут работать и предприятия. Об этом заявил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что вечером 27 октября в Киеве было отключено 159 тысяч квартир, а за день более 320 тысяч. «А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», - подчеркнул Коваленко в соцсетях.

Маск возглавил Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter и возглавил компанию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал CNBC.