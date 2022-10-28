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16 минут назад

Адвокат объяснила, почему Собчак пока не объявили в розыск

Москва24

Журналистку Ксению Собчак, которая покинула Россию на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора, не успели объявить в розыск, так как хотели сначала пригласить на допрос к следователю. Об этом в эфире радио КП заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Вместе с тем юрист подчеркнула, что побег Собчак могут расценить как попытку скрыться от следствия, так как ее коммерческий директор "практически признал свою вину" в вымогательстве средств. В связи с этим, добавила адвокат, журналистку могут объявить в международный розыск уже сегодня.

"Российская Федерация вправе направить запрос в бюро Интерпола, чтобы ее объявили в международный розыск и задержали в Литве, поскольку здесь она является подозреваемой по уголовному делу", – пояснила Ярмуш.

По данным СМИ, Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Оказалось, что вместе с Сухановым задержали и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского.

Мужчин обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Они якобы потребовали средства за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о Чемезове. Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Суд арестовал коммерческого директора Собчак и Романовского до 24 декабря.

Сверхприбыль Собчак заинтересовала правоохранителей

Сама же Собчак проходит по этому делу как подозреваемая. При этом сама журналистка заявила, что не писала посты в телеграм-канал "Тушите свет" и не имеет отношения и к фейку этого канала.

Общество,Видео,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,Интерпол,
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