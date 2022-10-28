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46 минут назад

Zoom начал отключать российским вузам оплаченные лицензии – СМИ

Москва24иещё 4

Американский сервис видеоконференций Zoom начал отключать некоторым российским вузам оплаченные лицензии, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Zoom начал отключать российским вузам оплаченные лицензии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказал собеседник издания, один из вузов, которому Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября, обратился к разработчику отечественных сервисов видео-конференц-связи (ВКС).

По данным газеты, с отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись еще несколько российских вузов. Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал изданию, что государственные компании перестали пользоваться платным Zoom еще в прошлом году, а в этом году от услуг сервиса стал отказываться и крупный бизнес.

"На первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений, поэтому в случае ухода Zoom из России ничего страшного не случится", – рассказал Лашин.

Ранее сообщалось, что браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. Ранее сертификаты выдавались иностранными удостоверяющими центрами. После введения антироссийских санкций ситуация осложнилась: центры отозвали лицензии у ряда ресурсов, в том числе не оказавшихся под санкциями. Тогда же Россия приняла решение о выдаче отечественных сертификатов. В Минцифры России для работы сайтов с российскими сертификатами посоветовали использовать "Яндекс.Браузер" или "Атом". С советом согласен и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Общество,Сергей Половников,Google,Microsoft,Apple,
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