Zoom начал отключать российским вузам оплаченные лицензии

Американский сервис видеоконференций Zoom начал отключать некоторым российским вузам оплаченные лицензии, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, один из вузов, которому Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября, обратился к разработчику отечественных сервисов видео-конференц-связи (ВКС).

По данным газеты, с отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись еще несколько российских вузов. Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал изданию, что государственные компании перестали пользоваться платным Zoom еще в прошлом году, а в этом году от услуг сервиса стал отказываться и крупный бизнес.

"На первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений, поэтому в случае ухода Zoom из России ничего страшного не случится", – рассказал Лашин.