Россиянам напомнили про длинные выходные

На следующей неделе россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости.

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Она объяснила, что на следующую пятницу, 4 ноября, выпадает государственный праздник День народного единства. Этот день в производственном календаре отмечен как выходной.