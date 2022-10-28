Пенсионеры получат надбавки с 1 ноября: что еще изменится в России

Шахтеров и летчиков ждут надбавки к пенсиям, а госорганы перейдут на российское ПО. URA.RU приводит главные изменения в России с 1 ноября.

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Некоторые категории россиян 1 ноября получат надбавку к пенсии. Среди них будут летчики и шахтеры и те, кому накануне исполнилось 80 лет. Также надбавку получат те, кто достиг определенного стажа на Крайнем Севере или прекратил трудовую деятельность этим летом, передает MK.RU.

Госорганам помогут перейти на российское программное обеспечение. С 1 ноября в силу вступает постановление правительства, согласно которому ПО, право на которое принадлежит России, разрешат использовать на условиях открытой лицензии. Органам государственной власти будет запрещено использование иностранного софта с 2025 года, пишет RT.

На стадионах со 2 ноября будут установлены турникеты и моторизированные калитки. Устройства будут оснащены стационарными считывающими устройствами. Компьютер будет считывать Fan ID болельщика, после чего разрешать или запрещать доступ. По данным «Национальной службы новостей», закон о введении в России FanID вступил в силу 1 июня 2022 года.

Таможенникам с 7 ноября разрешат блокировать движение автотранспорта на всей территории РФ. До этого сотрудники таможенной службы могли останавливать автомобили лишь в некоторых регионах. Правительственная комиссия одобрила эту инициативу еще 19 января 2022 года, сообщает РАПСИ.

Кредиторы смогут запрашивать информацию о мобилизации клиентов через ФНС с 23 ноября;