Подсчитано число смертей из-за плохой экологии в России

В 2021 году 6 процентов или 136 тысяч смертей в России были связаны с плохой экологией — неудовлетворительным качеством атмосферного воздуха, питьевых вод, почв, небезопасными продуктами питания. Число пострадавших от состояния окружающей среды подсчитали благотворительный фонд «Нужна помощь» и дата-платформа «Если быть точным» в совместном исследовании.

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По данным Роспотребнадзора, влияние химического, биологического и других видов загрязнения окружающей среды испытывают на себе более 90 миллионов человек или 63,6 процента населения страны. Как выяснили исследователи, сегодня 46 процентов жителей российских городов живет в местах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. При этом большинство населенных пунктов с неудовлетворительными показателями состояния атмосферы находятся в азиатской части страны — специалисты обнаружили 30 таких регионов.

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Исследователи отметили, что более одного миллиона жителей России в 2021 году столкнулись с болезнями органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, кровеносной и эндокринной систем, мочеполовых органов и другими из-за грязного воздуха. В Москве, по оценкам экспертов, загрязнение атмосферы могло спровоцировать дополнительные 12 тысяч летальных исходов в году.

Авторы исследования также составили рейтинг регионов России по экологическому благополучию на основании данных отчетов Росгидромета, Минприроды России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Наиболее благополучным состояние окружающей среды оказалось в Костромской области, республиках Адыгея и Марий Эл.

Самая сложная экологическая ситуация в 2020-2021 годах сложилась в 11 субъектах — Астраханской, Иркутской, Курганской, Московской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, республиках Хакасия и Бурятия, Забайкальском и Красноярском краях. «Выделить какой-то регион из перечисленных и назвать его самым загрязненным или самым проблемным с точки зрения окружающей среды нельзя», — говорится в исследовании.