Хинштейн переадресовал вопрос о запрете флага ЛГБТ в Роскомнадзор

Публикация изображений ЛГБТ-символики в СМИ будет считаться пропагандой, если такое решение примет Роскомнадзор. Такой ответ на соответствующий вопрос «Газеты.Ru» дал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Он также является соавтором законопроекта, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России. По словам Хинштейна, он работает только над текстом документа, а его применение на практике лежит уже на Роскомнадзоре.

«Это вопрос к Роскомнадзору, как применителю», — ответил он на вопрос журналиста издания о том отнесут ли радужный флаг к запрещенной символике.