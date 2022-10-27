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55 минут назад

Хинштейн переадресовал вопрос о запрете флага ЛГБТ в Роскомнадзор

Елена Прошина

Публикация изображений ЛГБТ-символики в СМИ будет считаться пропагандой, если такое решение примет Роскомнадзор. Такой ответ на соответствующий вопрос «Газеты.Ru» дал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хинштейн переадресовал вопрос о запрете флага ЛГБТ в Роскомнадзор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также является соавтором законопроекта, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России. По словам Хинштейна, он работает только над текстом документа, а его применение на практике лежит уже на Роскомнадзоре.

«Это вопрос к Роскомнадзору, как применителю», — ответил он на вопрос журналиста издания о том отнесут ли радужный флаг к запрещенной символике.

Накануне Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди всех возрастов. Согласно тексту документа, за его нарушение в части ЛГБТ обычным гражданам придется выплатить штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 800 тысяч рублей, а юридическим — до пяти миллионов рублей.

Общество,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Госдума,
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