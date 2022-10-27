Военкор рассказал о борьбе с отказами принимать рубли в магазинах Херсона

Жители Херсона отправляют «парням в погонах» жалобы на спекулянтов, отказывающихся принимать рубли в своих магазинах, рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.

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Сапоньков пояснил, что жители города присылают информацию о местах и магазинах, где продавцы якобы не принимают российскую валюту, после чего на это реагируют правоохранители, пояснил Сапоньков в своем Telegram-канале.

«Первые результаты на скринах. Наши люди благодарят парней в погонах, которые круто взялись за наведение порядка», – добавил он.

На представленной переписке указываются адреса магазинов, где перестают принимать рубли.

скриншот

По данным военкора, за несколько дней из списка 141 торговой точки уже отработано порядка 30%. Продавцы «приходят к осознанию», что так поступать нельзя, указал Сапоньков.