Военкор рассказал о борьбе с отказами принимать рубли в магазинах Херсона

Жители Херсона отправляют «парням в погонах» жалобы на спекулянтов, отказывающихся принимать рубли в своих магазинах, рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.
Сапоньков пояснил, что жители города присылают информацию о местах и магазинах, где продавцы якобы не принимают российскую валюту, после чего на это реагируют правоохранители, пояснил Сапоньков в своем Telegram-канале.
«Первые результаты на скринах. Наши люди благодарят парней в погонах, которые круто взялись за наведение порядка», – добавил он.
На представленной переписке указываются адреса магазинов, где перестают принимать рубли.
По данным военкора, за несколько дней из списка 141 торговой точки уже отработано порядка 30%. Продавцы «приходят к осознанию», что так поступать нельзя, указал Сапоньков.
«Прямо булгаковская сцена из «Мастера и Маргариты», где спекулянтов уговаривают сдавать валюту. И никто даже не переворачивает лотки с товаром ногами», – заключил он.