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38 минут назад

В Запорожской области ограничили продажу алкоголя

ТАСС

Продажа алкоголя в Запорожской области ограничена после введения военного положения. Об этом заявил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Запорожской области ограничили продажу алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На Запорожье вводятся жесткие ограничения на торговлю алкоголем. Продажа спиртных напитков в регионе, где введено военное положение, ограничена", - написал он в Telegram-канале.

Рогов отметил, что категорически запрещена продажа алкоголя военнослужащим. При нарушении запрета для предпринимателей предусмотрены штрафы: 10 тыс. рублей за первое нарушение, 30 тыс. рублей за повторное, добавил он.

"Данное ограничение реализуется в соответствии с решением администрации и военной комендатуры, на основании п. п. 13, п. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 №1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении", - уточнил Рогов.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Совет Федерации утвердил документ на своем пленарном заседании. Также президент заявил о том, что губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионе. Указом предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски, в том числе ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Общество,Владимир Рогов,Владимир Путин,Совет Федерации,
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