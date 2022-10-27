В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
21 минуту назад

Папа Римский призвал священников и монахинь не смотреть порно

Lenta.ru

Папа Римский Франциск предостерег священников и монахинь от просмотра порнографии в интернете, пояснив, что из-за этого они могут впасть в искушение. Цитату приводит The Washington Post.

Папа Римский призвал священников и монахинь не смотреть порно
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

85-летний понтифик заявил, что порно — это порок, которым страдают очень многие люди.

«Оттуда приходит дьявол... Он ослабляет сердце священника... Если вы можете удалить это со своих мобильных телефонов, сделайте это, чтобы не поддаваться соблазнам», — подчеркнул понтифик.

Издание Daily Dot ранее утверждало, что папа Римский ставит лайки обнаженной модели. После того, как в сети обратили внимание на лайк от священнослужителя, девушка закрыла свою страницу в Instagram. До этого лайк появлялся под фотографией другой модели (но потом исчез).

Общество,ФРАНЦИСК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители