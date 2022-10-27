Депутаты объяснили, зачем нужен запрет пропаганды ЛГБТ

Госдума одобрила законопроект с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды, в том числе, пропаганду педофилии. Часть 4 статьи 5 закона о рекламе дается с уточнением, что «реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». Аналогичные поправки вносятся в закон об информации и закон о СМИ. Парламентарии обосновывают поправки необходимостью противостояния в «гибридной войне» и защитой детей от влияния западных тенденций. Каким будет закон и что грозит за его нарушение — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект с поправками в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды. Также были соответствующие поправки в КоАП.

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике и технологиям, один из ключевых авторов законопроекта Александр Хинштейн объяснил, что в задачи новых поправок входит:

«запрет пропаганды ЛГБТ, запрет пропаганды педофилии, запрет на демонстрацию ЛГБТ, а также информации, побуждающей к смене пола среди подростков».

Он отметил, что эти ограничения распространяются на информацию в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе и рекламе.

Хинштейн обосновал необходимость законопроекта сохранением традиционной семьи, противостоянием в цивилизационной борьбе с Западом и защитой будущих поколений.

«По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три». Это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом, где формируется сознание превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендерности как индивидуализирующего фактора. Если мы не защитим наши границы, это станет угрозой не только для западной цивилизации, но и для будущего нашей страны: здоровья нации, демографии», — заявил он.

Ключевые положения

• Часть 4 статьи 5 закона о рекламе дается в новой редакции с уточнением, что «реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». Аналогичные поправки вносятся в закон об информации и закон о СМИ.

• Также в перечень запрещенной для детей информации парламентарии предлагают включить такую, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол.

• Для реализации поправок в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ввести платную подписку и дополнительные технические средства защиты доступа в теле и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастную маркировка в промо-материалах такого контента

• Запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганду педофилии, среди российских граждан, как несовершеннолетних, так и взрослых.

Поправки в КоАП

В связи с новыми положениями о запрете ЛГБТ-пропаганды, в Кодекс РФ об административных правонарушениях необходимо внести поправки, в которых говорится о наказании за нарушение закона.

Также в КОАП введут определение «пропаганды» для исключения двойных трактовок.

Штрафы за нарушение закона о ЛГБТ-пропаганде:

• 50 000 — 400 000 руб. для граждан;

• 100 000 — 800 000 руб. для должностных лиц;

• 800 000 — 5 000 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Штрафы за нарушение запрета на пропаганду педофилии:

• 200 000 — 800 000 руб. для граждан;

• 400 000 — 2 000 000 руб. для должностных лиц;

• 1 000 000 — 10 000 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Штрафы за нарушение запрета на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков:

• 50 000 — 200 000 руб. для граждан

• 100 000 — 400 000 руб. для должностных лиц

• 800 000 — 4 000 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

«Все гласно, публично»

По словам Хинштейна, 100% субъектов РФ прислали положительный отзыв на проекты законов, «в том числе и новые российские территории».

Отвечая на вопросы депутатов, он пояснил, что для оценки информационных материалов уполномоченными органами будет привлекаться экспертиза, однако «последнее слово остается за судом, все гласно и публично».

Также в ходе заседания его спросили, почему за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ предусмотрены лишь денежные штрафы, и не слишком ли мягкое это наказание.

«Наша задача — не вывести во двор и расстрелять, наша задача — сделать так, чтобы этого не происходило», — ответил Хинштейн.

«США – центр сатанизма и содомии»

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов новых поправок, которые ужесточат ответственность за нарушение закона.

«Коллеги, что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы. Будем их рассматривать», — сказал Володин.

По его словам, выдвинутые поправки принимаются исключительно в интересах граждан и развития страны.

«В Европе социологические опросы показывают, что 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ. Штат Мэриленд, США – центр этой идеологии сатанизма и содомии. Количество школьников, не определившихся со своим полом из-за пропаганды нетрадиционных отношений, за 2 года выросло почти в 6 раз и сегодня составляет 45%», — отметил политик.

Как утверждает Володин, в детской гендерной клинике Орегонского университета науки и здравоохранения менее чем за 10 лет в 50 раз выросло количество обращений за услугами по смене пола и гормональной терапией. По мнению Володина, у России другой путь:

«У нас есть традиции, совесть, понимание, что надо думать о детях, семьях, стране. В мире происходит большая трагедия. Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей, и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим», — подчеркнул Володин.

Битва за сердца

Депутат Госдумы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Петр Толстой в связи с новыми поправками заявил, что России в нынешнем состоянии «гибридной войны» настало время решительных действий.

«Сражение происходит не только на поле боя, оно идёт в экономической сфере, в информационном пространстве. Идёт серьёзная битва за сердца и умы молодёжи. <…> Пропаганда ЛГБТ стала оружием против наших устоев, ценностей и традиций, тихим и хладнокровным убийцей, уничтожающим души. Как и в случае с боевыми действиями, есть время обороняться, а есть время наступать. Именно сейчас настало время решительных действий», — заявил он.

Он отметил, что отступать в данной ситуации нельзя, поскольку «на кону – души наших детей, их будущее, будущее всей России и русской цивилизации».

По его словам, избиратели просили депутатов в течение многих лет утвердить закон, который запрещал бы пропаганду ЛГБТ. Целью нового законопроекта Толстой назвал «ограждение общества и детей от той грязи, которая навязывается, в том числе, с Запада».

«Это первый шаг по выходу России из ценностного ряда представлений и понятий, который были навязаны нам 30 лет назад. Это первый шаг, но не последний», — отметил он.

Также, по его словам, действующий закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей «легко обходится и плохо работает».

«Мы не претендуем на то, чтобы каким-то образом ущемлять чьи-то права. Права всех граждан России одинаковы, и наша работа их защищать. Но также наша работа – защитить наших избирателей от того, что является элементами «гибридной войны», навязанных ценностей», — добавил он.