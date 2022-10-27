Раскрыт возраст самой пожилой жительницы Москвы

По данным пресс-службы ведомства, на учете в органах социальной защиты состоят более 700 человек в возрасте старше 100 лет. Москвичей в возрасте от 90 до 100 было зафиксировано 56 тысяч человек, а в возрасте от 80 до 90 лет — 384 тысячи человек. От 70 до 80 лет — 767 тысяч.