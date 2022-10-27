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28 минут назад

В МВД заявили, что Собчак не уведомляла ведомство о наличии у нее гражданства Израиля

ТАССиещё 2

Журналистка Ксения Собчак не уведомляла МВД России о получении гражданства Израиля. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

МВД: Собчак не уведомляла о наличии у нее гражданства Израиля
Фото: ТАССТАСС

"Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось накануне, Собчак приехала в Литву по израильскому паспорту. Владельцам такого документа виза не нужна. Литовские пограничники проверили на КПП подлинность предъявленного ею израильского паспорта, а также проверили по базе данных, не является ли она лицом, внесенным в список нежелательных в Литве иностранцев. После этих процедур она была пропущена через границу.

В среду Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Сообщалось также, что по этому делу проходит и сама Собчак, которая скрылась от следствия, уехав из России. В своем Telegram-канале телеведущая написала, что арест Суханова является недоразумением, с которым, как она надеется, "быстро разберутся".

Общество,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,МВД России,
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