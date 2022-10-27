МВД: Собчак не уведомляла о наличии у нее гражданства Израиля

Журналистка Ксения Собчак не уведомляла МВД России о получении гражданства Израиля. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

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"Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось накануне, Собчак приехала в Литву по израильскому паспорту. Владельцам такого документа виза не нужна. Литовские пограничники проверили на КПП подлинность предъявленного ею израильского паспорта, а также проверили по базе данных, не является ли она лицом, внесенным в список нежелательных в Литве иностранцев. После этих процедур она была пропущена через границу.