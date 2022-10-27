Собчак грозит полицейская проверка из-за израильского паспорта

Российская полиция начнет проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, если выяснится, что она не уведомила миграционную службу о гражданстве Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
26 октября стало известно, что в подмосковном доме Собчак прошли обыски. СМИ писали, что обыски связаны с делом о вымогательстве, которое возбудили против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что журналистка также стала подозреваемой по тому же делу.
СМИ писали, что Собчак планировали задержать в аэропорту Внуково-3, но она уехала в Литву через Белоруссию. Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что журналистка въехала в страну по израильскому паспорту.
В апреле израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила израильское гражданство. Издание писало, что дед Собчак по материнской линии - еврей.