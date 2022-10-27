Посольство Израиля отказалось комментировать гражданство Собчак

Посольство Израиля в России отказалось предоставлять информацию о том, есть ли у журналистки и телеведущей Ксении Собчак израильское гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 октября Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию. Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис пояснил, что блогер въехала в страну, закрытую для россиян, по израильскому паспорту.

Издание обратилось за подтверждением информации о наличии у Собчак гражданства Израиля в посольство страны в Москве.

«Не комментируем», - заявили в дипмиссии.

При этом ранее Собчак записала видео, в котором иронично ответила тем, кто спрашивал, есть ли у нее гражданство Израиля. Телеведущая обратила внимание на то, что гуляет по берегу реки в Подмосковье, а не в Иерусалиме. И дом ее тоже находится в России, а не в Израиле. Однако прямо наличие гражданства другой страны Собчак не опровергла.