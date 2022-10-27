Посольство Израиля отказалось комментировать гражданство Собчак

Посольство Израиля в России отказалось предоставлять информацию о том, есть ли у журналистки и телеведущей Ксении Собчак израильское гражданство. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что в ночь на 26 октября Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию. Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис пояснил, что блогер въехала в страну, закрытую для россиян, по израильскому паспорту.
Издание обратилось за подтверждением информации о наличии у Собчак гражданства Израиля в посольство страны в Москве.
«Не комментируем», - заявили в дипмиссии.
При этом ранее Собчак записала видео, в котором иронично ответила тем, кто спрашивал, есть ли у нее гражданство Израиля. Телеведущая обратила внимание на то, что гуляет по берегу реки в Подмосковье, а не в Иерусалиме. И дом ее тоже находится в России, а не в Израиле. Однако прямо наличие гражданства другой страны Собчак не опровергла.
Накануне стало известно, что против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он угрожал главе «Ростеха» Сергею Чемезову сливом в Telegram-канал «Тушите свет» порочащих его сведений. При этом обещал не делать этого, если руководитель госкорпорации выплатит ему 11 миллионов рублей. В СМИ появилась информация о том, что и Ксения Собчак проходит как подозреваемая по этому делу. Однако официального подтверждения этого пока нет.