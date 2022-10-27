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1 час назад

Москвичи поспорили о криминальной жизни одного из районов Москвы

Мослента

О криминальной жизни одного из районов Москвы поспорили в беседе с «Мослентой» жители Чертаново Центрального Дмитрий и Юлия.

Москвичи поспорили о криминальной жизни одного из районов Москвы
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Несмотря на то, что мифология у Чертаново довольно специфическая, ни с какими проблемами я тут ни разу не сталкивался. Тревожных мыслей, что со мной тут может случиться что-то плохое, у меня тоже никогда не было. В общем, криминала я здесь не видел», — признался Дмитрий.

По мнению Юлии, жить в районе комфортно, однако местный контингент очень грубый. Одним из главных пожеланий собеседницы «Мосленты» стало то, чтобы люди немного изменились, и район перестал быть таким криминальным или потенциально опасным. Она призналась, что бывали дни, когда домой вечером приходилось идти одной и за ней увязывались какие-то незнакомые мужчины.

«Мне пришлось просить дедушку встречать меня, чтобы избежать неприятностей и непредвиденных ситуаций», — заявила москвичка.

Ранее москвич раскрыл причину сокращения населения севера Москвы в 90-е. Он отметил, что всему виной пагубные привычки.

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