Москвичи поспорили о криминальной жизни одного из районов Москвы

«Несмотря на то, что мифология у Чертаново довольно специфическая, ни с какими проблемами я тут ни разу не сталкивался. Тревожных мыслей, что со мной тут может случиться что-то плохое, у меня тоже никогда не было. В общем, криминала я здесь не видел», — признался Дмитрий.