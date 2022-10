Новое исследование показало преимущества HiFi-качества музыки перед MP3

Респондентам предлагалось прослушать музыкальные треки в жанрах рок (The Killers, Flesh And Bone), поп (Daft Punk, Give Life Back to Music) и электронная музыка (James Blake, The Wilhelm Scream). Каждая композиция звучала в течение 1 минуты. Параллельно фиксировались вегетативные реакции организма респондентов с помощью браслета, который позволяет оценить динамику эмоционального состояния человека в момент прослушивания.