Литва проверит Собчак на угрозу нацбезопасности

Советник президента Литвы Кестутис Будрис заявил, что журналистку Ксению Собчак проверят на угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем Будрис подчеркнул, что при пропуске Собчак в страну пограничная служба Литвы не нарушила никаких правил. Однако в результате проверки статус журналистки может измениться.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме Собчак прошли обыски. СМИ писали, что они связаны с делом о вымогательстве, которое возбудили против коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. По версии следствия, он угрожал главе «Ростеха» Сергею Чемезову сливом в Telegram-канал «Тушите свет» порочащих его сведений. При этом он обещал не делать этого, если руководитель госкорпорации выплатит ему 11 миллионов рублей.

В ночь на 26 октября Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию. Сперва источник ТАСС с правоохранительных органах заявлял, что у журналистки нет в деле «процессуального статуса». Однако позже агентство сообщило, что журналистка стала подозреваемой по тому же делу.