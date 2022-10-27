«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за неё ответило — гражданство Израиля», — написала Захарова в Telegram-канале.