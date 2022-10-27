В российских регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов

В Ленинградской и Курской областях подключились к программе «трудовой мобилизации» студентов, которую начали в Кузбассе. Об этом пишут «Известия».

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Так, в Курской области вузы готовятся начать работу по замещению сотрудников, которые перестали работать в связи с частичной мобилизацией. Как уточняется, на рабочие места планируется направить студентов.

В Ленинградской области в настоящее время программу не реализуют, однако в администрации вузов сообщили, что готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов». Речь идет об учреждениях среднего профессионального образования.

В Курганской области сообщили, что студенты выпускных курсов по инициативе губернатора Вадима Шумкова с этого учебного года проводят свой последний год обучения на предприятиях для получения необходимых практических навыков. На Чукотке пока не планируют работать по программе.

«Трудовая мобилизация — это принудительное привлечение населения к широкому спектру работ на основе нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время», — рассказал юрист Алексей Гавришев.

Он добавил, что для тех студентов, кто начал работать по программе, должны составляться индивидуальные планы, чтобы совмещать работу и учебу.