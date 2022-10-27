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1 час назад

В России выявили 7 849 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 3

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 849, летальных исходов из-за ковида - на 82. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили менее восьми тысяч случаев COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 518 случаев заражения и 80 смертей, всего с начала пандемии - 21 402 209 и 389 872 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 040 против 11 517 днем ранее, до 20 763 904.

За сутки в России госпитализировали 1 316 заболевших против 1 451 днем ранее (снижение на 9,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 46 регионах и увеличилось в 33, в шести ситуация осталась без изменений.

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