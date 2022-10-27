Москвичам стала доступна назальная вакцина «Спутник»

Жители Москвы могут привиться назальным вариантов вакцины «Спутник V», которая появилась в медучреждениях столицы. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса — по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице», - приводятся слова Раковой на сайте мэрии.
Заммэра столицы напомнила, что назальная вакцина – это тот же двухкомпонентный «Спутник V» и разница только в способе введения.
В мэрии Москвы также отметили, что желающим привиться назальной вакциной в течение двух часов после ее введения необходимо воздержаться от чихания, за сутки до и в течение недели после отказаться от интенсивных занятий спортом, а также не курить за час до и час после вакцинации. Полная вакцинация предусматривает два этапа с интервалом в 21 день.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата должны обеспечить полную защиту от заражения COVID-19.
В испытаниях назального препарата от COVID-19, разработанного центром им. Гамалеи, принял участие президент России Владимир Путин.