Москвичам стала доступна назальная вакцина «Спутник»

«Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса — по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице», - приводятся слова Раковой на сайте мэрии.

В мэрии Москвы также отметили, что желающим привиться назальной вакциной в течение двух часов после ее введения необходимо воздержаться от чихания, за сутки до и в течение недели после отказаться от интенсивных занятий спортом, а также не курить за час до и час после вакцинации. Полная вакцинация предусматривает два этапа с интервалом в 21 день.