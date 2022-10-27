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11 минут назад

В МГУ создают курс военной журналистики

ТАСС

Курс военной журналистики создают на факультете МГУ им. М. В. Ломоносова для того, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы, сообщил в четверг член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков в рамках межрегионального форума средств массовой информации "Енисей.РФ-2022".

В МГУ создают курс военной журналистики
Фото: ТАССТАСС

"Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с Вартановой (Еленой Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ - прим. ТАСС) о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять", - сказал Новиков.

Также он отметил необходимость господдержки в части субсидий на продвижение отечественных брендов в СМИ. По его словам, такое финансирование предусмотрено только для телевизионных СМИ, а нужно распространить его и на другие медиа.

"Нужно, чтобы эти меры программы распространялись на печатную прессу, электронные медиа и радио. С помощью таких мер можно помочь отечественным товаропроизводителям зайти на рекламный рынок за меньшие деньги", - подчеркнул Новиков.

Межрегиональный форум средств массовой информации "Енисей. РФ-2022" проходит в Красноярске 27-28 октября. ТАСС выступает информационным партнером. В рамках форума откроется фотовыставка работ специального фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева, в которую вошли кадры разных лет, снятые им в России и за рубежом.

Общество,Елена Вартанова,Руслан Новиков,Сергей Бобылев,МГУ,
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