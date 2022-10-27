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58 минут назад

Минздрав заявил о снижении распространенности курения табака в РФ за 12 лет почти вдвое

ТАССиещё 1

Распространенность употребления табака в России среди взрослого населения снизилась с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Курение табака в России снизилось почти вдвое за 12 лет
Фото: ТАССТАСС

"Снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году", - сказал он на VI Всероссийском форуме общественного здоровья.

По словам министра, также в 2021 году потребление алкоголя сократилось с 9,4 литра на душу населения до 9,1 литра. "Но все-таки я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время наблюдается увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни - до 2,2 млн человек.

Общество,Михаил Мурашко,
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