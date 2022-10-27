Курение табака в России снизилось почти вдвое за 12 лет

Распространенность употребления табака в России среди взрослого населения снизилась с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году", - сказал он на VI Всероссийском форуме общественного здоровья.

По словам министра, также в 2021 году потребление алкоголя сократилось с 9,4 литра на душу населения до 9,1 литра. "Но все-таки я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - добавил он.