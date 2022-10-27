Журналистка Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт. Об этом в четверг сообщил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", - сказал он.

СМИ в среду сообщили, что Собчак въехала в Литву через Белоруссию. Официального подтверждения этого факта до сих пор не было.

"Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве", - сказал директор департамента госбезопасности.

Было ли при пропуске Собчак в Литву оценено ее пребывание в стране с точки зрения национальной безопасности, Яунишкис не уточнил.

"Пока конкретных разведывательных данных о том, что это может представлять угрозу для национальной безопасности, у нас нет", - сказал он.