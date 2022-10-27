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28 минут назад

В Литве заявили, что Собчак имела право въехать в страну как гражданка Израиля

ТАССиещё 4

Журналистка Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт. Об этом в четверг сообщил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", - сказал он.

Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова до 24 декабря

СМИ в среду сообщили, что Собчак въехала в Литву через Белоруссию. Официального подтверждения этого факта до сих пор не было.

"Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве", - сказал директор департамента госбезопасности.

Было ли при пропуске Собчак в Литву оценено ее пребывание в стране с точки зрения национальной безопасности, Яунишкис не уточнил.

"Пока конкретных разведывательных данных о том, что это может представлять угрозу для национальной безопасности, у нас нет", - сказал он.

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского (Кузьмина), который являлся коммерческим директором Собчак, до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Общество,Видео,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,
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