В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
34 минуты назад

В двух российских регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов

Lenta.ru

К программе «трудовой мобилизации» студентов, которая началась в Кузбассе, готовы в Ленинградской и Курской областях. Об этом заявили в администрациях российских регионов, пишут «Известия».

В двух регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов
Фото: ТАССТАСС

В Курской области, как сообщил региональный комитет образования и науки, вузы готовятся начать работу по замещению сотрудников, которые перестали работать в связи с частичной мобилизацией. На рабочие места будут направлены студенты, если такой запрос от работодателей поступит, сказали в областной администрации.

В свою очередь в Ленинградской области, «трудовую мобилизацию» в настоящее время не реализуют, но там заявили, что готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».

В Курганской области сообщили, что студенты выпускных курсов по инициативе губернатора Вадима Шумкова с этого учебного года проводят свой последний год обучения на предприятиях для получения необходимых практических навыков.

«Трудовая мобилизация — это принудительное привлечение населения к широкому спектру работ на основе нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время», — объяснил юрист Алексей Гавришев, подчеркнув, что в Кемеровской области и в других регионах к работе привлекают добровольно, а не принудительно.

Специалист отметил, что для тех студентов, кто начал работать в рамках «трудовой мобилизации», должны составляться индивидуальные планы, благодаря которым они смогут совмещать работу и учебу.

19 октября стало известно, что студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области, а аналогичной мере прибегли и в Приморском крае.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители