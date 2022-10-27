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1 час назад

Опрос: 34% москвичей покупают продукты онлайн

Национальная Служба Новостей

Около 34% жителей столицы предпочитают покупать продукты онлайн. Такие данные получены в ходе онлайн-опроса, который провёл СберМаркет.

34% москвичей покупают продукты онлайн
Фото: ТАССТАСС

Согласно опросу, только 4% москвичей пользуются услугами доставки каждый день, большинство (23%) заказывают доставку раз в месяц, 19% — раз в неделю, 18% несколько раз в месяц.

Главным преимуществом доставки респонденты назвали экономию времени и энергии, ещё 32% участников опроса находят в онлайн-сервисах те продукты, которые не могут найти в торговых точках.

В опросе приняли участие более 7 тысяч респондентов.

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