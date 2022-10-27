Строители массово захотели участвовать в восстановлении новых регионов России

К восстановлению новых регионов России необходимо привлечь строителей-добровольцев, такое предложение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), пишут «Известия».

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В организации рассказали, что cтроители массово захотели принять участие в восстановлении территорий. ВЦНСП уточнил, что на полгода сможет отправить в новые субъекты около 100 тысяч специалистов.

«Тот объем работ, который ведется сегодня в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), небольшой по сравнению с потребностью. Сейчас там трудится около 32 тысяч работников», — уточнил руководитель ВЦНСП АлекАлександр Моор.

По его словам, в этом случае необходимо предотвратить нехватку работников на российских стройках.

«Например, человек может приехать в добровольный отряд на неделю, на месяц или на несколько дней — каждый будет вносить свой вклад», — объяснил он.