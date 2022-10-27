Стали известны самые нелюбимые россиянами рутинные занятия

Установлено, какие рутинные занятия больше всего не нравятся россиянам. Согласно исследованию, больше всего жители страны не любят заниматься уборкой – этот пункт выбрали 42% опрошенных, сообщают «Известия».

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На втором месте в рейтинге самых нелюбимых занятий оказалась работа (26%), на третьем – поездки в общественном транспорте (24%). Почти четверть респондентов также не любят покупать продукты в магазине и заниматься приготовлением пищи.

В то же время больше всего опрошенные любят спать (64%). На втором месте оказался процесс приема пищи (51%), а замкнули тройку самых любимых занятий жителей России общение вживую и совместное времяпрепровождение с детьми или друзьями (49%).

В исследовании, которое провели сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club и исследовательская компания Aventica, приняли участие более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 до 54 лет, проживающие в городах России с численностью населения от 100 тыс. человек.

Аналитики отметили, что постоянные пользователи онлайн-сервисов оценивают свой уровень комфорта и удовлетворенности от жизни выше других категорий граждан. Использование более одного раза в месяц сервисов для занятий спортом, заказа такси, онлайн-обучения и прочего в среднем обеспечивает рост ощущения удовлетворенности человека от жизни почти на 10%.