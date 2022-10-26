Россиянин выиграл в «Спортлото» 63 миллиона рублей

Житель Краснодарского края выиграл 63,8 млн рублей в лотерею. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей «Столото».

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В ходе 8030-го тиража гослотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран суперприз в размере 63,141 млн рублей, рассказали в пресс-службе. Его должен получить участник из Краснодарского края, который приобрел билет в мобильном приложении «Столото».

По данным организации, участник отметил дополнительные числа, в итоге сумма его выигрыша достигла 63,874 млн рублей.

Стоимость выигрышного билета составила 1680 рублей, победной оказалась комбинация 4, 28, 11, 9, 1, 8. Участник пока не обратился за выигрышем.