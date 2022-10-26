Россиянин выиграл в «Спортлото» 63 миллиона рублей

Житель Краснодарского края выиграл 63,8 млн рублей в лотерею. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей «Столото».
В ходе 8030-го тиража гослотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран суперприз в размере 63,141 млн рублей, рассказали в пресс-службе. Его должен получить участник из Краснодарского края, который приобрел билет в мобильном приложении «Столото».
По данным организации, участник отметил дополнительные числа, в итоге сумма его выигрыша достигла 63,874 млн рублей.
Стоимость выигрышного билета составила 1680 рублей, победной оказалась комбинация 4, 28, 11, 9, 1, 8. Участник пока не обратился за выигрышем.
Уточняется, что в 2021 году жители Краснодарского края купили свыше 8,5 млн счастливых билетов. Общий объем выигрышей превысил 1,6 млрд рублей.