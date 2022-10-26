В России предложили сохранить безвизовый режим с Украиной

Граждане Украины смогут продолжать въезжать на территорию России с 1 января 2023 года без виз, несмотря на прекращение украинской стороной действия соглашения о безвизовых поездках. Об этом говорится в проекте указа президента России, пишет РИА Новости.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 июля для граждан России вводится визовый режим для въезда в страну. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак также заявлял, что такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом россиян, а также запросом общества.

При этом Россия не собирается отвечать зеркальными мерами, так как подобные действия «не окажут влияния на официальный Киев», говорится в пояснительной записке к проекту указа, опубликованному на официальном сайте правительства РФ.

«Такие наши действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины, а также нанесут ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины. В этой связи предлагает сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда», - отмечается в документе.

Также из проекта указа следует, что он вступит в силу со дня подписания.