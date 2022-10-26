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30 минут назад

В России предложили сохранить безвизовый режим с Украиной

Алиса Селезнёва

Граждане Украины смогут продолжать въезжать на территорию России с 1 января 2023 года без виз, несмотря на прекращение украинской стороной действия соглашения о безвизовых поездках. Об этом говорится в проекте указа президента России, пишет РИА Новости.

В России предложили сохранить безвизовый режим с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 июля для граждан России вводится визовый режим для въезда в страну. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак также заявлял, что такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом россиян, а также запросом общества.

При этом Россия не собирается отвечать зеркальными мерами, так как подобные действия «не окажут влияния на официальный Киев», говорится в пояснительной записке к проекту указа, опубликованному на официальном сайте правительства РФ.

«Такие наши действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины, а также нанесут ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины. В этой связи предлагает сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда», - отмечается в документе.

Также из проекта указа следует, что он вступит в силу со дня подписания.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Общество,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Правительство РФ,
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