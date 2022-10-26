Портал «Рамблер» запустил новое приложение

Картина дня формируется из проверенных медиаисточников с учётом интересов конкретного пользователя

Фото: Рамблер Рамблер

Портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co) представил новое приложение, которое объединит новостной агрегатор и персонализированную ленту для каждого российского города, собранную из новостей и 8 тематических вертикалей, таких как «Рамблер/женский», «Рамблер/кино», «Рамблер/доктор», «Рамблер/субботний» и других.

Видео дня

В верхней части главного экрана дайджест самых важных событий реализован в удобном формате «историй». Ниже располагается информационная лента, состоящая из двух частей, — сначала ключевые новости на разную тематику, позволяющие быть в курсе событий, далее следует контент на основе рекомендательных алгоритмов и предпочтений пользователей, который можно настроить под свои интересы: новостные материалы, статьи, фото и видео.

Персональная медиалента покажет читателю актуальные и релевантные новости его города, выбранные более чем из 700 официально зарегистрированных на территории России федеральных, региональных и тематических СМИ. Среди них – материалы собственной редакции портала «Рамблер» и ресурсов медиахолдинга Rambler&Co, крупнейших по объёму ежемесячной аудитории в России: «Ленты.ру», «Газеты.Ru», «Чемпионата», «Секрета фирмы» и других. Выбирая для чтения интересующие материалы, пользователь получает персонализированную ленту, созданную с учётом его интересов. Весь функционал уже доступен в приложении для Android, а также будет запущен на iOS и в web-версии.

Александр Крушин, директор по маркетингу портала «Рамблер»:

«Для нас важно, чтобы новое приложение «Рамблера» соответствовало трендам медиапотребления. Во-первых, отражало актуальную для каждого пользователя новостную повестку в удобной форме – можно настроить тему оформления, шрифт, внешний вид ленты и добавить виджет с новостями на главный экран смартфона. Во-вторых, формировало персонализированную картину дня, основанную на их потребностях».