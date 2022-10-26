ВЦИОМ: более 80% россиян верят в улучшение ситуации в России

Большинство опрошенных россиян - около 80% - считают, что через 8-10 лет ситуация в России только улучшится. Об этом в среду рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Результаты опроса, как видят Россию через 8-10 лет наши соотечественники, [показывают], что около 80% уверены: ситуация улучшится или улучшится существенно", - сказал он в ходе Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук, которая открылась в Сочи.
Федоров уточнил, что лишь 16% полагают, что ситуация скорее ухудшится или ухудшится существенно.
Участниками всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России" стали более 200 профессоров, доцентов со всей страны, рассказали ТАСС организаторы. В основном среди участников представлены доктора и кандидаты наук по политологии, философии, педагогике, истории, культурологии и другим специальностям.
Основной целью мероприятия является развитие общественных наук, а также создание нового подхода в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе.