ВЦИОМ: более 80% россиян верят в улучшение ситуации в России

"Результаты опроса, как видят Россию через 8-10 лет наши соотечественники, [показывают], что около 80% уверены: ситуация улучшится или улучшится существенно", - сказал он в ходе Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук, которая открылась в Сочи.