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1 час назад

Почти четверть россиян привились от гриппа

Агентство «Москва»

В России от гриппа привито уже почти 25% населения. Об этом журналистам сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Почти четверть россиян привились от гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Привито уже почти 25% от совокупного населения в РФ. Напомню, что ожидаемая нами цифра - 60% от совокупного населения России. Сейчас самое время привиться. Мы выявили несколько вирусов гриппа - уже как предвестники начала подъема. <…> Сегодня мы занимаемся их исследованиями, но уже сейчас можем сказать, что все они совпадают с вакцинными штаммами полностью и чувствительны к тем лекарственным препаратам, которые есть на вооружении в нашем здравоохранении», - сказала Попова.

Она добавила, что в медорганизациях есть запасы лекарств, на случай необходимости подготовлены койки.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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