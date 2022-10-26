Почти четверть россиян привились от гриппа

«Привито уже почти 25% от совокупного населения в РФ. Напомню, что ожидаемая нами цифра - 60% от совокупного населения России. Сейчас самое время привиться. Мы выявили несколько вирусов гриппа - уже как предвестники начала подъема. <…> Сегодня мы занимаемся их исследованиями, но уже сейчас можем сказать, что все они совпадают с вакцинными штаммами полностью и чувствительны к тем лекарственным препаратам, которые есть на вооружении в нашем здравоохранении», - сказала Попова.