Еще одну песню Оксимирона попросили проверить на экстремизм

Песню российского рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) под названием «Ойда» попросили проверить на признаки экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

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Член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина заявила, что Лига безопасного интернета, директором которой она является, обратилась в Генеральную прокуратуру с соответствующей просьбой.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал другую композицию артиста, трек «Последний звонок», экстремистской.

После психолого-лингвистического исследования в тексте песни обнаружили «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». В композиции музыкант читает рэп от лица школьника, который расстреливает своих одноклассников.