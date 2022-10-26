В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Еще одну песню Оксимирона попросили проверить на признаки экстремизма

Lenta.ru

Песню российского рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) под названием «Ойда» попросили проверить на признаки экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

Еще одну песню Оксимирона попросили проверить на экстремизм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина заявила, что Лига безопасного интернета, директором которой она является, обратилась в Генеральную прокуратуру с соответствующей просьбой.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал другую композицию артиста, трек «Последний звонок», экстремистской.

После психолого-лингвистического исследования в тексте песни обнаружили «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». В композиции музыкант читает рэп от лица школьника, который расстреливает своих одноклассников.

В начале октября Минюст России включил рэпера Oxxxymiron в список физлиц-иноагентов.

Общество,Екатерина Мизулина,Минюст России,Общественная палата России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители