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52 минуты назад

Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах

Деловая газета "Взгляд"

Военные корреспонденты рассказали о реальной ситуации с «пустыми полками» в херсонских магазинах.

Так, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что новости про «пустые полки» не подтвердились, однако некоторые товары оказались в дефиците – мало молока, колбасных изделий.

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Военный журналист Роман Сапоньков также заметил в своем Telegram-канале, что продукты есть, в том числе мясо и молочные продукты. При этом в магазинах нет крепкого алкоголя и вина, а также колбасных изделий.

«Я так понял, колбасы пропадают традиционно, еще по советской традиции. Перестал работать эквайринг, но он работал всего в одном магазине. Работают кафе и рестораны, причем, за рубли», – поделился военкор.

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.

Общество,Видео,Кирилл Стремоусов,Роман Сапоньков,Александр Коц,
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