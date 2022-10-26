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28 минут назад

Россияне рассказали, как часто и на сколько дней берут больничные

Вечерняя Москва

Около 30 процентов россиян признались, что в их организациях не приветствуют оформление больничного листа.

Россияне рассказали, как часто берут больничные
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Еще 15 процентов респондентов при недомогании рекомендуют переходить на дистанционный режим работы. Около 37 процентов участников опроса отметили, что в их организациях принято брать больничный при первых симптомах заболевания.

Около трети работающих россиян (36 процентов) берут официальный больничный всего раз за год. Более половины респондентов в среднем проводят на больничном от пяти до десяти дней, а каждый третий россиянин — от трех до пяти дней, передает Life.ru.

Аналитик Наталья Голованова рассказала, как рассчитать размер выплат по больничному листу. По словам эксперта, изначально необходимо знать свой средний дневной заработок. Затем нужно умножить полученную сумму на количество пропущенных дней и коэффициент стажа, передает argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области трудового права Юрия Никитина, в каких случаях прогул будет обоснованным и не повлечет штрафных санкций со стороны руководства.

Общество,Наталья Голованова,Юрий Никитин,
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