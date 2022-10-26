Рогозин рассказал о поездке в Донбасс

Экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал ТАСС, с какой целью посетил Донбасс. По его словам, в Донецкой Народной Республике он посетил ряд добровольческих частей.

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«Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки - это, прежде всего, сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счет личных средств - моих и двух моих друзей», - заявил Рогозин.

Он уточнил, что в составе группы специалистов он также посетил ряд добровольческих частей, с командирами которых давно знаком и дружит.

«Маршрут поездки и содержание встреч раскрывать не планировал. Добавлю лишь, что эта наша работа с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу», - добавил Рогозин.

Ранее Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии со своей поездки на Донбасс. На кадрах он запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальона «Пятнашка». На нашивке, которая прицеплена к разгрузке, указан позывной Рогозина – «Космос».