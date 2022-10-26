Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили

Росавиация 26 октября продлила запрет на полеты в некоторые южные аэропорты России до 3 ноября. Об этом сообщается на сайте агентства.
Как и до этого, закрыты будут аэропорты Симферополя, Геленджика, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Воронежа, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Элисты.
Самолеты не летают в эти аэропорты с 24 февраля, запрет на полеты регулярно продлевается - эту зону признали небезопасной для гражданских лайнеров.
Росавиация рекомендует выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что рейсы в некоторые российские аэропорты будут отменять до тех пор, пока на Украине не закончатся боевые действия.