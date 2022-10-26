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45 минут назад

Часть аэропортов РФ закрыли до 3 ноября

Мария Иванова

Росавиация 26 октября продлила запрет на полеты в некоторые южные аэропорты России до 3 ноября. Об этом сообщается на сайте агентства.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как и до этого, закрыты будут аэропорты Симферополя, Геленджика, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Воронежа, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Элисты.

Самолеты не летают в эти аэропорты с 24 февраля, запрет на полеты регулярно продлевается - эту зону признали небезопасной для гражданских лайнеров.

Росавиация рекомендует выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что рейсы в некоторые российские аэропорты будут отменять до тех пор, пока на Украине не закончатся боевые действия.

Общество,Владимир Константинов,Росавиация,
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