Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили

Росавиация 26 октября продлила запрет на полеты в некоторые южные аэропорты России до 3 ноября. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Как и до этого, закрыты будут аэропорты Симферополя, Геленджика, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Воронежа, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Элисты.

Самолеты не летают в эти аэропорты с 24 февраля, запрет на полеты регулярно продлевается - эту зону признали небезопасной для гражданских лайнеров.

Росавиация рекомендует выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.