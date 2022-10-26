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33 минуты назад

Россиян предупредили об аномальной зиме

Газета.Ru

В России наступающая зима может стать как аномально теплой, так и рекордно холодной. Таким противоречивым прогнозом поделился климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik.

Россиян предупредили об аномальной зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист указал, что в Московском регионе в последние годы зимы теплые, с постоянными оттепелями и слякотью. Это обусловлено изменением климата, считает Карнаухов.

При этом, по его оценке, климатический тренд может, наоборот, проявиться в рекордных морозах. Это связано с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике: океанических и воздушных. Изменения происходят, в том числе, в известном Гольфстриме, который создает в Европе благоприятный климат.

Климатические события в Северной Атлантике могут привести к очень резким отклонениям температуры воздуха от нормы, заключил Карнаухов.

Общество,Алексей Карнаухов,
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