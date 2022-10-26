Наемные работники перечислили свои главные страхи

Большинство респондентов — 40,1 процента — главным страхом, связанным с работой, назвали долгое и упорное выполнение задачи, результат которой впоследствии оказывается никому не нужным. На втором месте в рейтинге, набрав 34,3 процента ответов, оказались боязни несохранения электронного документа, отключение интернета или обрыв связи во время онлайн-конференции, а на третьем — получение невнятного ответа от руководителя на счет выполненной задачи (32,7 процента).

В топ-5 страхов также входят отсутствие четкого технического задания при требовании срочно выполнить поручение и постановка срочной задачи за десять минут до конца рабочего дня. Среди прочих оказались необходимость тратить время на составление отчета ради отчета, срыв дедлайна без предупреждения, общение не по работе в рабочих чатах, передача задачи сотруднику, который однажды уже забыл ее выполнить, и каждый звонок очередному клиенту.