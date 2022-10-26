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30 минут назад

Климатолог рассказал о погодных аномалиях в России предстоящей зимой

Елена Прошина

Россию предстоящей зимой могут ждать либо аномально теплая погода, либо рекордные морозы. Такой прогноз дал климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik, передает РИА Новости.

Климатолог рассказал о погодных аномалиях в РФ предстоящей зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, этой зимой температура воздуха может достигнуть аномально высоких значений, так как проблема глобального потепления все еще актуальна.

Карнаухов рассказал, что в Москве в последние годы наблюдаются «сопливые зимы» с оттепелями и слякотью. Под Новый год часто бывает плюсовая температура, такие события уже не кажутся чем-то удивительным, подчеркнул климатолог. В качестве примера влияния глобального потепления на погодные условия в зимний период он привел бесснежную зиму в Москве и Подмосковье два-три года назад.

Другим же вариантом климатических условий зимой Карнаухов назвал рекордные морозы. По его словам, этот климатический тренд связан со сложной системой течений в Северной Атлантике, которая постепенно ослабевает. Речь идет как об океанических системах, так и о воздушных, включая Гольфстрим. Благодаря им в Европе сохраняется хорошая погода. Но иногда система дает сбой, и результатом становятся тревожные холодные аномалии, рассказал климатолог.

Он подчеркнул, что изменения в Северной Атлантике приведут к резким отклонениям температуры от нормы. В отдельных регионах привычная зимой температура может снизиться на 15-20 градусов.

Кроме того, Карнаухов допустил, что тенденции могут сменять друг друга, и одна половина зимы получится очень теплой, а вторая — аномально холодной.

Общество,Алексей Карнаухов,
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