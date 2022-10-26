Проезд для членов семей мобилизованных россиян предложили сделать бесплатным

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с предложением сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных россиян. Об этом сообщает rt.com. Обращение направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

«В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

По словам Ирины Волынец, необходимо сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, в частности, в троллейбусах, автобусах, пригородных электричках для родителей, а также детей, не достигших 18-летия. О том, когда будет рассмотрена инициатива не сообщается.