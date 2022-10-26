С начала года иностранные авиакомпании вдвове нарастили объем перевозок в РФ

Иностранные авиакомпании вдвое увеличили объем пассажирских перевозок в России за девять месяцев 2022 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Росавиации .

По информации издания, в период с января по сентябрь 2022 года они перевезли в Россию и из нее более 8,7 млн человек. При этом пассажиропоток международных рейсов российских авиакомпаний сократился на почти 16% до 13 млн человек. Сообщается, что в настоящее время рейсы в Россию совершают 50 иностранных авиакомпаний. Из них 39 компаний совершают пассажирские рейсы, еще шесть перевозчиков обслуживают грузопассажирские рейсы.