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1 час назад

"Известия": с начала года иностранные авиакомпании вдвове нарастили объем перевозок в РФ

Газета.Ruиещё 1

Иностранные авиакомпании вдвое увеличили объем пассажирских перевозок в России за девять месяцев 2022 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Росавиации.

С начала года иностранные авиакомпании вдвове нарастили объем перевозок в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, в период с января по сентябрь 2022 года они перевезли в Россию и из нее более 8,7 млн человек. При этом пассажиропоток международных рейсов российских авиакомпаний сократился на почти 16% до 13 млн человек. Сообщается, что в настоящее время рейсы в Россию совершают 50 иностранных авиакомпаний. Из них 39 компаний совершают пассажирские рейсы, еще шесть перевозчиков обслуживают грузопассажирские рейсы.

Рейсы совершаются напрямую из 36 стран. Согласно докладу Росавиации, до конца года российские авиакомпании планируют запустить рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд. С учетом этих направлений россияне смогут напрямую летать в 35 стран.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, какие аэропорты закрыты в России.

Общество,Росавиация,
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